DJI выпустила стабилизатор Osmo Mobile 8 с панорамированием на 360° и отслеживанием животных







Популярный производитель квадрокоптеров DJI представил Osmo Mobile 8 — обновлённую версию фирменного стабилизатора для смартфонов, которая наконец-то получила моментальную синхронизацию с iPhone без установки дополнительного софта.

Дизайн остался прежним, но устройство теперь поддерживает панорамирование и вращение камеры на 360 градусов, а также интеграцию с Apple DockKit, что позволяет стабилизатору автоматически отслеживать объекты с помощью нативного приложения «Камера» и сторонних утилит.Главным нововведением стала функция распознавания домашних животных — Osmo Mobile 8 способен отслеживать не только людей, но и собак или кошек, удерживая их в кадре во время съёмки. Многофункциональный боковой модуль, знакомый по предыдущей модели, включает в себя встроенный LED-свет и поддержку беспроводных микрофонов DJI.В конструкции сохранились телескопическая штанга длиной 20,4 см и встроенные штативные ножки, а также добавлено крепление-противовес для балансировки тяжёлых смартфонов или аксессуаров. Заявленное время автономной работы — 10 часов.DJI Osmo Mobile 8 уже доступен Китае по цене 898 юаней (~$126).