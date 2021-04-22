





Российский холдинг GS Group уже появлялся в новостях — все дело в том, что эта компания уже производит российские SSD с привычными разъемами SATA или m.2, которые можно без проблем установить в любой ПК. Разумеется, чипы памяти и контроллер все еще закупаются за рубежом, однако это серьезный шаг вперед для российской IT-промышленности.И теперь GS Group совместно с группой компаний Philax пошли еще дальше: в рамках проекта по локализации производства электронных устройств и компонентов на территории РФ была представлена материнская плата, выпуск которой будет налажен на заводе GS Group в городе Гусев, Калининградская область. И нет, плата не для процессоров «Эльбрус» или «Байкал» (хотя такие решения появятся позже) — она поддерживает обычные AMD Ryzen и базируется на популярном чипсете AMD B450.И, в общем и целом, плата ничем не отличается от среднебюджетных решений ASUS, MSI и других компаний: 4 слота под ОЗУ (до 128 ГБ), пара PCIe слотов, радиаторы на цепях питания, десять различных USB-портов. Исключением, пожалуй, являются разъемы PS/2 с поддержкой COM-соединения, а также возможность установки отечественного модуля доверенной загрузки.Всего на заводе в Гусеве планируется произвести не менее 40 000 таких плат, и уже в мае она будет включена в перечень изделий ГИСП (Единый реестр российской радиоэлектронной продукции). Информации о стоимости пока нет.