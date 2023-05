Android официально получит коронную функцию iPhone

Компания Google официально анонсировала полный аналог функции экосистемы Apple. Об этом пишет Rozetked.Согласно источнику, функция называется Find My Device Network и она полностью аналогична сети «Локатора», которая уже давно работает в экосистеме Apple. Нововведение позволит определять местоположение смартфонов, планшетов и наушников, подключенных к аккаунту Google.Принцип работы Find My Device Network тот же, что и в «Локаторе»: все подключенные к серверам Google смартфоны будут фиксировать присутствие других устройств поблизости. Если утерянный девайс подает сигналы, то другие Android-устройства вокруг поймают их и передадут на сервер. Google заверяет, что вся передаваемая информация защищена сквозным шифрованием.Помимо устройств под управлением Android новую Find My Device Network будут поддерживать наушники Pixel Buds, Sony, JBL, а также смарт-метки Tile, Chipolo и Pebblebee. Сеть запустится уже летом.Стоит отметить, что до сих пор возможность поиска геолокации утерянного или украденного устройства считалась «коронной» фишкой экосистемы Apple. Пока что ни один бренд не смог повторить эту систему с той же эффективностью.