Для чего нам нейросети: около трети россиян использует ИИ для составления рекомендательных подборок фильмов, музыки

Аналитический центр «Авито» выяснил, какие задачи россияне отдают нейросетям: 59% опрошенных используют нейросети для развлечения, 33% для обучения и 26% для работы. Интересно, что женщины чаще мужчин используют нейросети в обучении (35% против 31%). Мужчины же активнее используют их в рабочих целях.



Кто и как часто пользуется нейросетями



За последние 3 месяца к нейросетями обращался каждый третий россиянин (38%). Из них 60% пользователей — люди 18-24 лет. При этом неважно из какого города респонденты — миллионник или город с населением в 100 тыс. человек. Процент россиян, которые пользовались нейросетями за последние 3 месяца во всех регионах варьируется от 40 до 50. Это означает, что общий уровень информированности об искусственном интеллекте высокий по всей стране. Каждый день с технологией работает каждый пятый, то есть 20% респондентов.



Для чего используют нейросети





«Нейросети отлично помогают в быту: благодаря технологиям, мы знаем, когда приедет доставка, можем быстро подобрать фильм на вечер или перевести сложный текст. Здорово, что современными технологиями пользуются по всей стране. Это подтверждает, что нейросети прочно вошли в нашу жизнь и сопровождают нас во всех ИТ-продуктах, они научились быть умелыми невидимыми помощниками без которых уже сложно представить жизнь. Например, пользователи даже не замечают, что рекомендательные ленты подстраиваются под интересы и магически предлагают подходящий контент: почти половина сделок на Авито происходит, благодаря корректным рекомендациям объявлений», — комментирует Андрей Рыбинцев, директор по данным в «Авито».

Создание изображения (39%) Создание текста (30%) Составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т. д. (23%)

«Нейросети уже незаменимы в бизнесе, они решают трудозатратные задачи и помогают перераспределять ресурсы. Более 150 ML-моделей, анализирующих текст и видео, модерируют 99% объявлений на „Авито“, человек подключается только в случае сложных ситуаций. Сейчас компаниям нужно сфокусироваться на развитии компетенций сотрудников и доступности готовых решений, чтобы даже небольшие бизнесы имели возможность воспользоваться технологиями ИИ», — добавляет Андрей Рыбинцев, директор по данным в «Авито».

Россияне в возрасте 18-24 лет прибегают к помощи нейросетей для обучения в 47% случая, а в бытовых и медицинских — в 18% и 6%, соответственно.29% россиян в возрасте 25-34 лет делегируют рабочие задачи нейросети, а развлекательные — 64% респондентов 35-44 лет. Аудитория от 54 лет и старше использует нейросети для бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач — подбора лекарств, базовые консультации по медицинским вопросам (23%). Респонденты из Москвы чаще других доверяют нейросетям работу с бытовыми (30%) и медицинскими задачами (15%), а россияне в городах-миллионниках — образовательные задачи (38%). Интересно также, что в Северо-Западном и Южном ФО 64% респондентов используют нейросети для развлечения.Аналитики «Авито» также выяснили, что мужчины чаще женщин генерируют идеи с помощью нейросетей в рабочих вопросах (18% против 14%), в то время как женщины активнее составляют резюме (13% против 9%) и план своего обучения (10% против 7%).Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 39% используют нейросеть для создания текстов, а ещё 22% — для решения математических и научных задач, а также для редактуры больших объемов текста (отчетов или рефератов). Создавая резюме и портфолио, опрошенные в возрасте 35-44 лет прибегают к помощи нейросетей чаще всех — 15%. А россияне старше 65, как правило, обращаются к нейросетям для составления своего финансового плана (18%).На первом месте среди нейросетей стоит YandexGPT. Им пользуются 56% всех опрошенных, 57% из которых — женщины. Второе место занимает ChatGPT — к нему за помощью обращаются 29% россиян, из них 36% мужчин.Молодежь чаще использует ChatGPT (53%), а среди миллениалов 25-34 лет больше популярна Lensa (13%). Кроме того, ChatGPT заметно больше распространен в Северо-Западном ФО (35%), а в Северо-Кавказском ФО — Stable Diffusion (9%).