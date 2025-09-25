Для этих 10 японских, корейских и европейских кроссоверов не страшен новый утильсбор. Полный список

Фото: Audi
После того, как Минпромторг РФ разработал новую методику расчета утильсбора для ввозимых в страну автомобилей, многие россияне стали опасаться резкого взлета цен на них.
- Honda XR-V. Мотор на 1,5 литра выдает 124 л.с. и комплектуется вариатором. Ценник от 3,25 млн рублей.
- Kia Soul. Мотор 1,6 литра на 123 л.с. и 6-ступенчатый классический «автомат», стоит от 3,545 млн рублей.
- Nissan Quashqai. Двигатель помощнее, 2 литра на 140 л.с. в паре с вариатором. Цена стартует с 3,6 млн рублей.
- Hyundai Mufasa. Тоже 2 литра, но уже на 160 л.с. — в шаге от превышения. С АКПП обойдется от 3,58 млн рублей.
Фото: Hyundai
- Mazda CX-5. Мотор на 2 литра и 155 л.с. с шестиступенчатым «автоматом», обойдется в 4 млн рублей.
- Hyundai Tucson. Тоже двухлитровый, мощность — 140 сил с АКПП. Ценник — от 4,1 млн рублей.
- Kia Sportage. В РФ завозится с 2-литровым ДВС на 150 сил, АКПП и полным приводом. Продается от 4,13 млн рублей.
Фото: Kia
- Skoda Karoq. Турбированный мотор 1,4 литра на 150 л.с. с «автоматом» и ценником от 4,5 млн рублей.
- Mazda CX-50. Мотор как у CX-5, а ценник — от 4,5 млн рублей.
- Audi Q3. В России продается с 1,6-литровым ДВС на 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» за 5,35 млн рублей.
Напомним, что все импортные автомобили мощностью свыше 160 л.с. после введения нового расчета утильсбора могут подорожать на 2 млн и более.