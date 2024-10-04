Для этих 15 смартфонов Xiaomi и Redmi уже готова HyperOS 2.0

Олег

HyperOS


Компания Xiaomi готовится выпустить свою новую ОС сразу для полутора десятков моделей смартфонов, как флагманских, так и бюджетных. Список опубликовали в Gizmochina.

Согласно источнику, инсайдеры обнаружили в сети внутренние сборки HyperOS 2.0 на базе Android 15 для целого ряда смартфонов Xiaomi и Redmi. Пока что они недоступны для скачивания даже бета-тестировщикам, однако ожидается, что до конца текущего месяца компания предоставит их всем желающим. Вот список моделей, которые получат апдейт:

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  • Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM
  • Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM
  • Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM
  • Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM
  • Xiaomi MIX Fold 4:OS2.0.0.1.VNVCNXM
  • Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM
  • Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM
  • Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM
  • Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM
  • Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM
  • Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNCNXM
  • Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM
  • Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM
  • Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM
  • Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM.

Помимо этого, замечены также сборки для еще не вышедших Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Некоторые считают, что октябрь станет месяцем релиза HyperOS 2.0 лишь для Китая, а глобальным пользователям придется подождать запуска в декабре-январе. 

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Источник:
Gizmochina
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