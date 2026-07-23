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Для «Госуслуг» нашли новое применение — вы очень удивитесь!

Олег


Власти хотят превратить «Госуслуги» в соцсеть. Об этом пишут «Известия». 

Согласно источнику, в правительстве рассматривают большое обновление портала с целью превратить его в универсальную платформу для жизни и общения. В «Госуслугах» могут появиться все атрибуты социальной сети: новостная лента, тематические сообщества, агрегатор культурных и спортивных мероприятий, а также семейные чаты с общим календарем. Обсуждается и внедрение системы игровых достижений: пользователи смогут получать бонусы за активность на портале. 

Главным преимуществом обновленных «Госуслуг» будет обязательная верификация всех учетных записей — то есть аниномов там не будет, а общение станет максимально безопасным. 

«Для бизнеса превращение «Госуслуг» в социальную платформу открывает доступ к огромной аудитории с уже подтвержденной личностью и видимыми жизненными потребностями», — анатилик, опрошенный «Ведомостями». 

Интеграция бизнеса и соцорганизаций в экосистему портала позволит адресно предлагать им услуги и информировать напрямую. Использование соцсети будет добровольным, а создатели обещают защитить от рекламного спама. 

«Сегодня портал объединяет около 120 млн россиян с подтвержденными учетными записями. … Люди должны сами выбрать эту платформу за ее функциональность и удобство», — председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Релизация стратегии целиком намечена на 2035 год, но основные изменения будут заметны в ближайшие несколько лет. 
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Источник:
Известия
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Комментарии (1)

+164
olegvl2
Интересно когда их приложение заблокируют🤔
44 минуты назад
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