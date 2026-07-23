Для «Госуслуг» нашли новое применение — вы очень удивитесь!

«Для бизнеса превращение «Госуслуг» в социальную платформу открывает доступ к огромной аудитории с уже подтвержденной личностью и видимыми жизненными потребностями», — анатилик, опрошенный «Ведомостями».

«Сегодня портал объединяет около 120 млн россиян с подтвержденными учетными записями. … Люди должны сами выбрать эту платформу за ее функциональность и удобство», — председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Власти хотят превратить «Госуслуги» в соцсеть. Об этом пишут «Известия».Согласно источнику, в правительстве рассматривают большое обновление портала с целью превратить его в универсальную платформу для жизни и общения. В «Госуслугах» могут появиться все атрибуты социальной сети: новостная лента, тематические сообщества, агрегатор культурных и спортивных мероприятий, а также семейные чаты с общим календарем. Обсуждается и внедрение системы игровых достижений: пользователи смогут получать бонусы за активность на портале.Главным преимуществом обновленных «Госуслуг» будет обязательная верификация всех учетных записей — то есть аниномов там не будет, а общение станет максимально безопасным.Интеграция бизнеса и соцорганизаций в экосистему портала позволит адресно предлагать им услуги и информировать напрямую. Использование соцсети будет добровольным, а создатели обещают защитить от рекламного спама.Релизация стратегии целиком намечена на 2035 год, но основные изменения будут заметны в ближайшие несколько лет.