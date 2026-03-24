Для «Госуслуг» придумали новое суперполезное применение. Водители точно оценят

Власти одобрили законопроект, который позволит автовладельцам бронировать номера через «Госуслуги». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, бронировать для себя государственные регистрационные знаки онлайн можно будет с 1 июля 2026 года. Услуга будет оказываться на платной основе, а порядок и стоимость позже определит ГИБДД.Сообщается, что нововведение необходимо для борьбы с «теневым рынком комбинаций номерных знаков», а легализация продажи номеров принесет дополнительный доход государству. Кабмин предлагает доработать закон, введя гибкую систему оплаты в зависимости от характеристик номера.