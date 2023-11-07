Для iPhone вышла облегченная Windows взамен iOS. Уже можно скачать

Олег

Windows


Команда разработчиков ReactOS объявила о выпуске большого обновления своей кастомной операционной системы. Cреди прочего, она получила поддержку iPhone.

ReactOS иногда называют «Windows с открытым исходным кодом». Это очень легкая ОС с загрузчиком FreeLoader, который совместим с UEFI и ARM-чипами. Последнее обновление этой прошивки включает совместимость с различными ПК, а также смартфонами Lumia, iPhone и Steam Deck.

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ReactOS
Фото: ReactOS

В целом ReactOS это обычная операционная система, которая очень напоминает Windows. Она умеет запускать Windows-приложения, работать с архивами, документами, а также позволяет серфить в интернете. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить поддержку приложений NT6+.

ReactOS
Фото: ReactOS

Фото: ReactOS
Фото: ReactOS

Ознакомиться с алгоритмом установки ReactOS на разные устройства и скачать подходящую сборку можно на официальном сайте проекта. 

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Источник:
Neowin
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Комментарии

+126
Basy
Ну наконец-то. Удаляю IOS, ставлю эту крутую ОS))
час назад в 20:45
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Misha Gynin
–63
Misha Gynin
Спасибо, поржал 🤣😂🤣
час назад в 21:07
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