Для iPhone вышла облегченная Windows взамен iOS. Уже можно скачать



Команда разработчиков ReactOS объявила о выпуске большого обновления своей кастомной операционной системы. Cреди прочего, она получила поддержку iPhone.



ReactOS иногда называют «Windows с открытым исходным кодом». Это очень легкая ОС с загрузчиком FreeLoader, который совместим с UEFI и ARM-чипами. Последнее обновление этой прошивки включает совместимость с различными ПК, а также смартфонами Lumia, iPhone и Steam Deck.







Фото: ReactOS



В целом ReactOS это обычная операционная система, которая очень напоминает Windows. Она умеет запускать Windows-приложения, работать с архивами, документами, а также позволяет серфить в интернете. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить поддержку приложений NT6+.





Фото: ReactOS





Фото: ReactOS



Ознакомиться с алгоритмом установки ReactOS на разные устройства и скачать подходящую сборку можно на официальном В целом ReactOS это обычная операционная система, которая очень напоминает Windows. Она умеет запускать Windows-приложения, работать с архивами, документами, а также позволяет серфить в интернете. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить поддержку приложений NT6+.Ознакомиться с алгоритмом установки ReactOS на разные устройства и скачать подходящую сборку можно на официальном сайте проекта.