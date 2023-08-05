Для Mac с чипами Silicon M1 и M2 появилась достойная замена macOS

Фото: Unsplash



Проект Asahi Linux объявил о выходе дистрибутива Fedora Asahi Remix. Об этом пишет Ars Technica.



Согласно источнику, новая сборка выпущена «в первую очередь» для того, чтобы дать пользователям Mac и MacBook с чипами Silicon M1 / M2 какую-то альтернативу macOS. Asahi взяла дистрибутив Fedora, «подчистила» его и добавила собственные компоненты — репозиторий пакетов со скриптами, пакеты ядра, части загрузчика и собственное пользовательское пространство. Работа над проектом началась в конце 2021 года.







Fedora Asahi Remix поддерживает нестандартное разрешение дисплеев Mac на базе ARM и по умолчанию совместим с аппаратным ускорением встроенной графики, предлагает рабочие столы KDE и GNOME, а также серверные и минимальные установки. На текущий момент дистрибутив совместим со всеми Mac на базе чипов Silicon M1, а также с ноутбуками на чипе M2.



Попробовать установить Fedora Asahi Remix можно уже сейчас, но полноценный релиз для всех состоится в конце августа. Бета-версия может иметь критические баги, несовместимые с комфортной работой, хотя те, кто уже попробовал сборку, говорят, что проблем с ней минимум. Также пока может не «подхватываться» фронтальная камера и динамики — к релизу это обещают допилить.