Для Mac с чипом Silicon M1 официально вышла достойная замена macOS

Олег

Mac


Линус Торвальдс опубликовал список изменений в новой версии ядра Linux 6.2 — оказывается, теперь оно официально совместимо с чипами Apple Silicon. Об этом написали в Makeusof.

Согласно источнику, создатель ядра Linux Линус Торвальдс разослал свой информационный чейнж-лист Linux Kernel Mailing List. Он сопроводил его довольно скромным комментарием:
«Ничего неожиданного не произошло на прошлой неделе, здесь всего лишь случайный набор мелких исправлений, разбросанных по всей системе, и ничего особенного».

Однако по факту оказалось, что Linux 6.2 теперь официально адаптирован для работы на чипах Apple Silicon M1 Pro, Max и Ultra. Насчет базового чипа M1, а также линейки M2 ничего не говорится — возможно, их поддержка есть, но не гарантируется. Всем желающим использовать альтернативную ОС на Silicon Mac рекомендуется устанавливать Asahi Linux (которая, к слову, изначально была совместима с базовым M1).

В числе других изменений Linux 6.2: обновление драйвера ядра NTFS3 включает новый параметр hidedotfiles (он скрывает файлы при подключению диска к Windows), новая опция монтирования диска nocase, новый параметр монтирования windows_names.

Помимо этого «линукс» получил поддержку геймпадов Sony DualShock 4, датчиков и вентиляторов в OneXPlayer, ускорителя ИИ Gaudi2 и ряда датчиков аппаратного мониторинга для матплат ASUS.

Ранее мы назвали пять причин как можно скорее перейти на Mac с чипом Silicon и продать свой Intel-ПК. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

Dmitriy
+412
Dmitriy
Ну с одной стороны класс, с другой — там десктопного соытаиеще меньше. Хотите заниматься в линухе обработкой фото — трындец, то, что есть на замену того же лайтрума это днище. Про gimp не надо, да, можно сделать не хуже Фотошопа, но какой ценой... Настольный линь ныне как офисная машинка с частичной совместимостью с офисом, и смотрелка тырнета.
2 часа назад в 10:55
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+40
saman
Никто линуксом не пользуется для тех целей о которых говоришь ты, линукс нужен для другого.
12 минут назад
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