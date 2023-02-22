Для Mac с чипом Silicon M1 официально вышла достойная замена macOS

Линус Торвальдс опубликовал список изменений в новой версии ядра Linux 6.2 — оказывается, теперь оно официально совместимо с чипами Apple Silicon. Об этом написали в Makeusof.
Согласно источнику, создатель ядра Linux Линус Торвальдс разослал свой информационный чейнж-лист Linux Kernel Mailing List. Он сопроводил его довольно скромным комментарием:
«Ничего неожиданного не произошло на прошлой неделе, здесь всего лишь случайный набор мелких исправлений, разбросанных по всей системе, и ничего особенного».
Однако по факту оказалось, что Linux 6.2 теперь официально адаптирован для работы на чипах Apple Silicon M1 Pro, Max и Ultra. Насчет базового чипа M1, а также линейки M2 ничего не говорится — возможно, их поддержка есть, но не гарантируется. Всем желающим использовать альтернативную ОС на Silicon Mac рекомендуется устанавливать Asahi Linux (которая, к слову, изначально была совместима с базовым M1).
В числе других изменений Linux 6.2: обновление драйвера ядра NTFS3 включает новый параметр hidedotfiles (он скрывает файлы при подключению диска к Windows), новая опция монтирования диска nocase, новый параметр монтирования windows_names.
Помимо этого «линукс» получил поддержку геймпадов Sony DualShock 4, датчиков и вентиляторов в OneXPlayer, ускорителя ИИ Gaudi2 и ряда датчиков аппаратного мониторинга для матплат ASUS.
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