Для нейросети нашли новое применение. Ушла эпоха!



Нейросеть от Google устроили на работу в фаст-фуд. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, нейросетевой чат-бот от Google в тестовом режиме начал работать на приеме заказов в сети быстрого питания Wendy’s. Его главная цель — сократить длинные очереди в ресторанах за счет потоковой передачи данных по заказам. Исполнительный директор Wendy’s поделился, что разговор клиента с чат-ботом в процессе заказа ничем не отличается от обычного сотрудника. Более того, покупатель может даже не понять, с кем он общается.



Для работы в фаст-фуде ИИ использует модель естественного языка от Google, которую настроили и обучили продуктам сети быстрого питания. Чат-бот даже умеет делать доп-продажи, предлагая взять порцию побольше или с соусом.



Нейросеть умеет распознавать сокращения и сленг, которые используют клиенты при заказе, и иногда с этим возникают сложности: например, чат-бот предлагает человеку коктейль Frosties, но в итоговом заказе клиент может назвать продукт просто молочным коктейтем без уточнения, и ИИ должен понять, что речь идет именно о Frosties.



На данном этапе нейросеть лишь собирает данные о заказе и передает их реальному работнику, который всё и обрабатывает. Но уже сейчас он с успехом заменяет кассиров, принимающих заказы — похоже, что мемы про «свободную кассу» постепенно уходят в историю.