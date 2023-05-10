Для нейросети нашли новое применение. Ушла эпоха!

Олег

Wendy's


Нейросеть от Google устроили на работу в фаст-фуд. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, нейросетевой чат-бот от Google в тестовом режиме начал работать на приеме заказов в сети быстрого питания Wendy’s. Его главная цель — сократить длинные очереди в ресторанах за счет потоковой передачи данных по заказам. Исполнительный директор Wendy’s поделился, что разговор клиента с чат-ботом в процессе заказа ничем не отличается от обычного сотрудника. Более того, покупатель может даже не понять, с кем он общается.

Для работы в фаст-фуде ИИ использует модель естественного языка от Google, которую настроили и обучили продуктам сети быстрого питания. Чат-бот даже умеет делать доп-продажи, предлагая взять порцию побольше или с соусом.

Нейросеть умеет распознавать сокращения и сленг, которые используют клиенты при заказе, и иногда с этим возникают сложности: например, чат-бот предлагает человеку коктейль Frosties, но в итоговом заказе клиент может назвать продукт просто молочным коктейтем без уточнения, и ИИ должен понять, что речь идет именно о Frosties.

На данном этапе нейросеть лишь собирает данные о заказе и передает их реальному работнику, который всё и обрабатывает. Но уже сейчас он с успехом заменяет кассиров, принимающих заказы — похоже, что мемы про «свободную кассу» постепенно уходят в историю. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+353
NikTo
Они что, тиньковского Олега лицензировали?!? 😏
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