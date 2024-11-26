Для покупки Telegram Premium и Stars теперь придется фотографировать паспорт

Криптоплатформа Fragment ввела обязательную верификацию KYC. Об этом пишет TG Info.
- Покупка Telegram Stars (звезд, внутренней валюты телеграма)
- Покупка анонимного номера телефона для регистрации аккаунта Telegram
- Покупка подписки Telegram Premium
- Покупка юзернеймов
- список не исчерпывающий.
Для верификации Fragment пользуется услугами стороннего сервиса Sumsub с автоматической проверкой личности. Чтобы пройти KYC, придется предоставить email, номер телефона, скан документа, удостоверяющего личность, и фотографию лица.
Процесс приобретения Stars и Premium с помощью официальных телеграм-ботов внутри мессенджера пока остается без изменений, возможно, потому, что у Telegram уже имеется номер телефона покупателя. Есть вероятность, что внутри мессенджера однажды тоже появится верификация для действий, связанных с финансами; простейшая версия такой процедуры уже появилась в «Кошельке».