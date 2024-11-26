Для покупки Telegram Premium и Stars теперь придется фотографировать паспорт



Криптоплатформа Fragment ввела обязательную верификацию KYC. Об этом пишет TG Info. Криптоплатформа Fragment ввела обязательную верификацию KYC. Об этом пишет TG Info. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Покупка Telegram Stars (звезд, внутренней валюты телеграма)

Покупка анонимного номера телефона для регистрации аккаунта Telegram

Покупка подписки Telegram Premium

Покупка юзернеймов

список не исчерпывающий.

Согласно источнику, на Fragment появился интерфейс для прохождения процедуры верификации личности KYC (в переводе «Знай своего клиента»). Аналогичная система используется на криптобиржах: в процедуру входят ответы на вопросы о своей личности и деятельности, отправка фотоснимков документов, выданных государством, а также съемка своего лица на видео. Всё это теперь может потребовать от вас и Fragment в том числе для следующих действий:Для верификации Fragment пользуется услугами стороннего сервиса Sumsub с автоматической проверкой личности. Чтобы пройти KYC, придется предоставить email, номер телефона, скан документа, удостоверяющего личность, и фотографию лица.Процесс приобретения Stars и Premium с помощью официальных телеграм-ботов внутри мессенджера пока остается без изменений, возможно, потому, что у Telegram уже имеется номер телефона покупателя. Есть вероятность, что внутри мессенджера однажды тоже появится верификация для действий, связанных с финансами; простейшая версия такой процедуры уже появилась в «Кошельке».