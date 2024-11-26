Для покупки Telegram Premium и Stars теперь придется фотографировать паспорт

Олег


Криптоплатформа Fragment ввела обязательную верификацию KYC. Об этом пишет TG Info.

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Согласно источнику, на Fragment появился интерфейс для прохождения процедуры верификации личности KYC (в переводе «Знай своего клиента»). Аналогичная система используется на криптобиржах: в процедуру входят ответы на вопросы о своей личности и деятельности, отправка фотоснимков документов, выданных государством, а также съемка своего лица на видео. Всё это теперь может потребовать от вас и Fragment в том числе для следующих действий:

  • Покупка Telegram Stars (звезд, внутренней валюты телеграма)
  • Покупка анонимного номера телефона для регистрации аккаунта Telegram
  • Покупка подписки Telegram Premium
  • Покупка юзернеймов
  • список не исчерпывающий.

Для верификации Fragment пользуется услугами стороннего сервиса Sumsub с автоматической проверкой личности. Чтобы пройти KYC, придется предоставить email, номер телефона, скан документа, удостоверяющего личность, и фотографию лица.

Процесс приобретения Stars и Premium с помощью официальных телеграм-ботов внутри мессенджера пока остается без изменений, возможно, потому, что у Telegram уже имеется номер телефона покупателя. Есть вероятность, что внутри мессенджера однажды тоже появится верификация для действий, связанных с финансами; простейшая версия такой процедуры уже появилась в «Кошельке». 

-8
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Источник:
TG Info
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Комментарии

+5
trump12
Теперь вообще не куплю … до этого не покупал, а теперь так ваще по
Сегодня в 18:15
#
ierom
+148
ierom
не было премиума и начинать нечего...
час назад в 20:45
#

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