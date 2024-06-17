Для пользователей роутеров ASUS вышло жизненно важное обновление

Компания ASUS выпустила апдейт ПО для своих роутеров, который закрывает крайне опасную уязвимость. Об этом пишет xaker.ru.
Согласно источнику, речь идет об эксплойте с номером CVE-2024-3080. Она связана с обходом аутентификации и получила рейтинг 9,8 балла, что означает критически важный статус. Уязвимость позволяет злоумышленникам получить контроль над устройством, подключенным к Wi-Fi, даже не авторизовываясь в сети. Помимо этого, свежий патч включает также исправление чуть менее критической ошибки CVE-2024-3079, связанной с переполнением буфера роутера.
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По данным ASUS, проблема затронула владельцев следующих моделей роутеров: XT8 (ZenWiFi AX XT8), XT8_V2 (ZenWiFi AX XT8 V2), RT-AX88U, RT-AX58U, RT-AX57, RT-AC86U и RT-AC68U. Компания рекомендует максимально срочно обновить прошивку этих устройств. Если такой возможности пока нет, нужно временно отключить доступ к странице администрирования сети, удаленный WAN-доступ, переадресацию портов, DDN, DMZ и Port Trigger.
К сожалению, список затронутых роутеров неполон, но все остальные уязвимые модели уже не поддерживаются брендом.