Для пользователей роутеров ASUS вышло жизненно важное обновление

Компания ASUS выпустила апдейт ПО для своих роутеров, который закрывает крайне опасную уязвимость. Об этом пишет xaker.ru.Согласно источнику, речь идет об эксплойте с номером CVE-2024-3080. Она связана с обходом аутентификации и получила рейтинг 9,8 балла, что означает критически важный статус. Уязвимость позволяет злоумышленникам получить контроль над устройством, подключенным к Wi-Fi, даже не авторизовываясь в сети. Помимо этого, свежий патч включает также исправление чуть менее критической ошибки CVE-2024-3079, связанной с переполнением буфера роутера.