Для пользователей Windows 10 запущен обратный отсчет



Компания Microsoft откажется от поддержки Windows 10 ровно через год. На это обратили внимание в Ars Technica.



Согласно источнику, речь идет о точной дате, после которой пользователи больше не получат никаких обновлений безопасности для своей операционной системы. Для Windows 10 этот рубеж отмечен: 14 октября 2025 года поддержка этой ОС полностью прекратится.







Разумеется, компьютеры с Windows 10 на борту не прекратят работать в обозначенный день. Однако с каждым месяцем система будет становиться всё более уязвимой для хакеров, вирусов и троянов. Прекращая поддержку старой «винды» Microsoft побуждает всех переходить на более свежую Windows 11.