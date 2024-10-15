Для пользователей Windows 10 запущен обратный отсчет

Олег

Windows


Компания Microsoft откажется от поддержки Windows 10 ровно через год. На это обратили внимание в Ars Technica.

Согласно источнику, речь идет о точной дате, после которой пользователи больше не получат никаких обновлений безопасности для своей операционной системы. Для Windows 10 этот рубеж отмечен: 14 октября 2025 года поддержка этой ОС полностью прекратится.

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Разумеется, компьютеры с Windows 10 на борту не прекратят работать в обозначенный день. Однако с каждым месяцем система будет становиться всё более уязвимой для хакеров, вирусов и троянов. Прекращая поддержку старой «винды» Microsoft побуждает всех переходить на более свежую Windows 11. 

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Источник:
Ars Technica
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