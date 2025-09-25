Для российских банковских карт готовится новое ограничение





Власти РФ рассматривают введение ограничений по количеству банковских карт для каждого россиянина. Об этом пишет «Коммерсантъ». Власти РФ рассматривают введение ограничений по количеству банковских карт для каждого россиянина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать», — сказал депутат.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения «не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт».



Фактически новый запрет означает, что россияне не смогут пользоваться всеми банками, которые им нравятся. Даже если учесть, что в каждом банке будет по две карты — пластиковая и виртуальная — то лимит будет израсходован при открытии счетов в 10 банках. Кроме того, следует помнить, что платежные стикеры и кольца приравниваются к картам многими банками.

Согласно источнику, лимит предложено ввести в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Изначально он содержал ограничение в 10 банковских карт на человека, но позже Центробанк предложил увеличить эту цифру до 20 штук. Как утверждает замкомитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, по статистике на каждого россиянина оформлено около 4 банковских карт.