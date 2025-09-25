Для российских банковских карт готовится новое ограничение

Власти РФ рассматривают введение ограничений по количеству банковских карт для каждого россиянина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, лимит предложено ввести в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Изначально он содержал ограничение в 10 банковских карт на человека, но позже Центробанк предложил увеличить эту цифру до 20 штук. Как утверждает замкомитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, по статистике на каждого россиянина оформлено около 4 банковских карт.

«В ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать», — сказал депутат. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения «не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт».

Фактически новый запрет означает, что россияне не смогут пользоваться всеми банками, которые им нравятся. Даже если учесть, что в каждом банке будет по две карты — пластиковая и виртуальная — то лимит будет израсходован при открытии счетов в 10 банках. Кроме того, следует помнить, что платежные стикеры и кольца приравниваются к картам многими банками. 

