Для российских SIM-карт готовится новое ограничение

Олег

SIM


Роскомнадзор предложил частично ограничить работу российских SIM-карт и номеров за пределами страны. Об этом пишет Forbes.

По словам главы ведомства, Андрея Липова, «мошенники не сдаются» и после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp перешли на голосовые вызовы. Он утверждает, что разводилы покупают симки у третьих лиц за рубежом и звонят россиянам оттуда, чтобы обойти «Антифрод» — напомним, система отсекает звонки с подменных номеров.

В результате нововведения предлагается «для аккаунтов, зарегистрированных на такие [российские в роуминге] сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения».

Также он выразил желание, чтобы «при звонках с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, мессенджеры по умолчанию вводили ограничения на звонки, но пользователи имели бы возможность самостоятельно делать исключения для определенных ими списков номеров», но пока что это сложно реализовать во всех иностранных мессенджерах. 

-4
Источник:
Forbes
Комментарии

Mers
+5412
Mers
Да они с компов звонят, нафиг им эти симки.
3 минуты назад
