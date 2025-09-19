Для российских SIM-карт готовится новое ограничение

Роскомнадзор предложил частично ограничить работу российских SIM-карт и номеров за пределами страны. Об этом пишет Forbes.
В результате нововведения предлагается «для аккаунтов, зарегистрированных на такие [российские в роуминге] сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения».
Также он выразил желание, чтобы «при звонках с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, мессенджеры по умолчанию вводили ограничения на звонки, но пользователи имели бы возможность самостоятельно делать исключения для определенных ими списков номеров», но пока что это сложно реализовать во всех иностранных мессенджерах.