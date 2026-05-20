Для российских SIM-карт готовится новое ограничение

«Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям», — Дмитрий Григоренко.

Власти РФ собираются ввести ограничение на срок расторжения договора с оператором связи. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил о готовящемся дополнительном ограничении для клиентов мобильных операторов. Он войдет во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством:При этом в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те решат отказаться от услуг связи. Поэтому власти считают, что неудобств для добропорядочных граждан новое ограничение не создаст. Как именно всё это будет работать — пока неясно.