Для российских SIM-карт готовится новое ограничение

Олег


Власти РФ собираются ввести ограничение на срок расторжения договора с оператором связи. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил о готовящемся дополнительном ограничении для клиентов мобильных операторов. Он войдет во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством: 

«Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям», — Дмитрий Григоренко. 

При этом в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те решат отказаться от услуг связи. Поэтому власти считают, что неудобств для добропорядочных граждан новое ограничение не создаст. Как именно всё это будет работать — пока неясно. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (3)

kardigan
kardigan
Если симка с номером была зарегистрирована, какой смысл делать какой то срок: что тяжело вычислить владельца , даже если симка у него всего сутки-двое?🤣
Сегодня в 14:40
kardigan
Как все круто подстраивают якобы на борьбу с мошенниками😂😂😂много мошенников на себя симки оформляют 😂
2 часа назад в 15:02
kardigan
kardigan AID_000017
Так для них вся мошенническая схема заканчивается на дроперах. Мало ли чем всё может закончиться, если капнуть поглубже.
10 минут назад
