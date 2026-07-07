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Для российских SIM-карт готовится новое ограничение. Ноль на балансе — блокировка

Олег


Минцифры РФ планирует ввести новое ограничение для SIM-карт, которыми пользуются несовершеннолетние абоненты. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, проект нового постановления обяжет автоматически блокировать платные услуги на детских сим-картах, как только баланс счета опустится до нуля. Нововведение затронет номера, которые изначально оформлены на несовершеннолетних, либо же переданные им родителям, и будет действовать при авансовой системе расчетов. Под ограничения попадут не только звонки и СМС, но и мобильный интернет, а также сопутствующие сервисы.

При этом блокировка не лишит ребенка связи полностью: оставят возможность бесплатно звонить по номеру 112, а также принимать входящие. Главная цель такой меры — защитить детей от случайных трат, превышающих сумму на счете, и не позволить им совершать платные действия без ведома взрослых. Родители могут сообщить оператору о передаче номера ребенку через личный кабинет или в салоне связи.

Помимо заморозки услуг при нулевом балансе, проект предусматривает полный запрет на международный роуминг и входящие звонки из-за границы. Также операторы должны будут отключить все массовые рассылки и рекламу, сделав исключение только для СМС-кодов от государственных информационных систем, и обеспечить бесплатную фильтрацию опасного для детей контента.
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Источник:
РБК
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