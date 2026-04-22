Для российских SIM-карт готовится новое ограничение от Минцифры

Власти РФ начинают борьбу с продажей SIM-карт через маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Ozon регулирует продажу симок, чтобы в качестве продавцов выступали только верифицированные селлеры. Компания обсуждает это с операторами, и они совместно подтверждают, какие продавцы останутся на площадке», — рассказал анонимный собеседник издания.

Согласно источнику, речь идет о заранее оформленных на третьих лиц предактивированных симках. Зачастую такие SIM продают частные продавцы, а люди покупают их ради так называемых «корпоративных» выгодных тарифов. Минцифры заявляет, что обсуждают меры борьбы с реализацией активированных карт на маркетплейсах, и один из них уже начал фильтрацию:Власти говорят, что злоумышленники используют чужие номера в преступных целях, поэтому передача сим-карт посторонним (в том числе продажа предактивированных) запрещена законом. Продажа неактивированных карт останется легальной: после покупки их можно зарегистрировать через «Госуслуги» или в салонах связи.