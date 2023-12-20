«Для танго нужны двое»: противники тонко намекают, чего хотят от Тима Кука



Глава компании Masimo прокомментировал решение суда против Apple. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы рассказали, что производитель медицинского оборудования подал в суд на Apple из-за технологии работы биодатчиков в Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Патентный спор завершился поражением компании и суд обязал её в ближайшее время снять с продажи две модели часов в США. Apple



Глава компании Masimo прокомментировал решение суда против Apple. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы рассказали, что производитель медицинского оборудования подал в суд на Apple из-за технологии работы биодатчиков в Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Патентный спор завершился поражением компании и суд обязал её в ближайшее время снять с продажи две модели часов в США. Apple анонсировала прекращение продажи 21 декабря, и сразу начала работать над обновлением watchOS , которое позволит вернуть часы на прилавки.



Однако гендиректор Masimo Джо Киани уверен: всё это не поможет Apple решить проблему быстро и безболезненно, поскольку патент касается аппаратного, а не программного обеспечения. Киани говорит, что «эти парни были пойманы за руку в банке с печеньем», так что отвертеться не получится.



Однако Masimo всё же готова урегулировать спор напрямую. «Для танго нужны двое, но Apple пока не звонила», говорит Киани, намекая, что был бы готов пойти на мировую и даже помочь Apple улучшить их продукты за определенную сумму, которую он не назвал.