Для владельцев смартфонов Vivo и iQOO приготовлен приятный сюрприз. А остальные потерпят

Олег

Android


Компания Vivo первой выпустила Android 15 для своих смартфонов, опередив даже Google. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, официальный запуск Android 15 от Google запланирован на 30 сентября, однако Vivo захотела отличиться. Она адаптировала систему раньше срока и начала рассылать некоторым владельцам своих смартфонов фирменную оболочку Funtouch OS 15, которая основана на новейшем Android 15. Прямо сейчас установить её могут пользователи Vivo X100, Vivo X Fold 3 Pro и iQOO 12, а позже апдейт прилетит и на другие модели бренда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Любопытно, что в этом году компания опередила даже саму Google, которая начнет рассылать Android 15 на смартфоны Pixel лишь в середине октября. Было бы здорово, чтоб китайские вендоры также догнали Google в плане долгосрочности программной поддержки своих смартфонов. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Samsung внезапно выпустила полуфлагманский Galaxy S24 FE. Стоит неприлично дорого
Стала известна дата выпуска Android 15
В Android появился противоугонный режим. Теперь смартфон точно не уведут

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также