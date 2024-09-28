Для владельцев смартфонов Vivo и iQOO приготовлен приятный сюрприз. А остальные потерпят



Компания Vivo первой выпустила Android 15 для своих смартфонов, опередив даже Google. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, официальный запуск Android 15 от Google запланирован на 30 сентября, однако Vivo захотела отличиться. Она адаптировала систему раньше срока и начала рассылать некоторым владельцам своих смартфонов фирменную оболочку Funtouch OS 15, которая основана на новейшем Android 15. Прямо сейчас установить её могут пользователи Vivo X100, Vivo X Fold 3 Pro и iQOO 12, а позже апдейт прилетит и на другие модели бренда.







Любопытно, что в этом году компания опередила даже саму Google, которая начнет рассылать Android 15 на смартфоны Pixel лишь в середине октября. Было бы здорово, чтоб китайские вендоры также догнали Google в плане долгосрочности программной поддержки своих смартфонов.