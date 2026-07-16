Для всех желающих обойти блокировки в рунете приготовлен неприятный сюрприз

Злоумышленники начали активно использовать повышенный интерес к средствам обхода блокировок для распространения вирусов. Об этом пишет xaker.ru.Согласно источнику, мошенники создают на GitHub поддельные страницы популярных утилит для обхода блокировок, которые из-за особенностей работы поисковых систем часто попадают на первые строчки выдачи. Причиной проблемы, как пишут в издании, стал «вакуум» в результатах поиска Яндекса. Из-за регуляторных ограничений ссылки на настоящие программы часто удаляются из выдачи, и освободившиеся места моментально занимают вредоносные копии. Например, при поиске популярного прокси tg-ws-proxy пользователи нередко попадают на фейковые репозитории. Вместо полезного софта там распространяются программы-стилеры Salat и Santa, крадущие пароли и личные файлы прямо с компьютера.Распознать обман можно по нескольким деталям. Мошеннические аккаунты обычно созданы совсем недавно, а весь их код загружен одним архивом без истории изменений. У таких проектов нет звезд, форков и обсуждений, а в описании часто содержится просьба отключить антивирус перед запуском.