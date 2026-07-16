Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Для всех желающих обойти блокировки в рунете приготовлен неприятный сюрприз

Олег

Фото: Unsplash 

Злоумышленники начали активно использовать повышенный интерес к средствам обхода блокировок для распространения вирусов. Об этом пишет xaker.ru. 

Согласно источнику, мошенники создают на GitHub поддельные страницы популярных утилит для обхода блокировок, которые из-за особенностей работы поисковых систем часто попадают на первые строчки выдачи. Причиной проблемы, как пишут в издании, стал «вакуум» в результатах поиска Яндекса. Из-за регуляторных ограничений ссылки на настоящие программы часто удаляются из выдачи, и освободившиеся места моментально занимают вредоносные копии. Например, при поиске популярного прокси tg-ws-proxy пользователи нередко попадают на фейковые репозитории. Вместо полезного софта там распространяются программы-стилеры Salat и Santa, крадущие пароли и личные файлы прямо с компьютера.

Распознать обман можно по нескольким деталям. Мошеннические аккаунты обычно созданы совсем недавно, а весь их код загружен одним архивом без истории изменений. У таких проектов нет звезд, форков и обсуждений, а в описании часто содержится просьба отключить антивирус перед запуском. 
-4
Источник:
xaker
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Лучше уж пешком! Вскрылась главная опасность онлайн-карт АЗС с бензином
Минцифры придумали, как ускорить интернет в России
Новый закон может вынудить вас скачать MAX — что известно о третьем «Антифроде»

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также