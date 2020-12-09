Cyberpunk 2077
До релиза долгожданной игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED остается один день. Проект выйдет 10 декабря на Xbox One, PlayStation 4, ПК и Google Stadia, а также на Xbox Series X и PS5. В честь этого события разработчики выпустили официальный релизный трейлер.



Напомним, Cyberpunk 2077 — это приключенческая история с открытым миром, происходящая в Найт-Сити, мегаполисе, одержимом силой, гламуром и модификацией тела. Вы играете за V, наемного преступника, пытающегося заполучить единственный в своем роде имплант, который является ключом к бессмертию. Вы сможете выбрать кибер-программное обеспечение своего персонажа, набор навыков и стиль игры, а также исследовать огромный город, в котором каждое принятое вами решение меняет историю и мир вокруг вас.

На чём планируете играть в Cyberpunk 2077? Напишите нам в комментариях.


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