





До релиза долгожданной игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED остается один день. Проект выйдет 10 декабря на Xbox One, PlayStation 4, ПК и Google Stadia, а также на Xbox Series X и PS5. В честь этого события разработчики выпустили официальный релизный трейлер.Напомним, Cyberpunk 2077 — это приключенческая история с открытым миром, происходящая в Найт-Сити, мегаполисе, одержимом силой, гламуром и модификацией тела. Вы играете за V, наемного преступника, пытающегося заполучить единственный в своем роде имплант, который является ключом к бессмертию. Вы сможете выбрать кибер-программное обеспечение своего персонажа, набор навыков и стиль игры, а также исследовать огромный город, в котором каждое принятое вами решение меняет историю и мир вокруг вас.На чём планируете играть в Cyberpunk 2077? Напишите нам в комментариях.