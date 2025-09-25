Доигрались? Apple оставила жителей Европы без новых функций iOS 26 и грозится перестать продавать там гаджеты







Компания Apple призывает европейские регулирующие органы отменить Закон о цифровых рынках (DMA), утверждая, что он создал уязвимости безопасности и ухудшил пользовательский опыт. Более того, этот закон заставил Apple отложить запуск нескольких ключевых функций на неопределённый срок.

В заявлении, опубликованном на её сайте Apple, говорится, что пользователи из ЕС теперь сталкиваются с риском заражения вредоносным ПО через «обязательные» сторонние магазины приложений. В частности, на iPhone впервые появились приложения с порнографией и азартными играми. По словам представителей Apple, это связано с тем, что альтернативные магазины по типу AltStore представили контент, который компания исторически блокировала в своём App Store.Внедрение новых функций iOS и macOS также пострадало из-за новых правил. Например, функция iPhone Mirroring всё ещё не работает в Европе, хотя во всём остальном мире она появилась ещё год назад. Причина — Apple не может реализовать возможность подключения iPhone к ПК на Windows таким же способом без раскрытия пользовательских данных. По этой же причина счастливые европейцы остались без функции живого перевода в AirPods.Apple заявляет, что ей также пришлось отложить запуск функций «Посещенные места» и «Предпочтительные маршруты» в «Картах», которые хранят данные о местоположении на устройстве, чтобы они были доступны только пользователю. Власти ЕС хотят, чтобы эти данные передавались и другим разработчикам.Представители Apple также подчеркнули, что эти усилия по обеспечению соответствия требованиям отнимают тысячи рабочих часов инженеров, при этом обеспечивая худшие результаты для европейских пользователей. Вместо того, чтобы стимулировать конкуренцию, закон позволяет конкурирующим компаниям собирать данные, пытаясь получить доступ к конфиденциальной информации iPhone.В апреле ЕС оштрафовал Apple на 500 млн евро за ограничения на оплату в App Store, которые не позволяют разработчикам направлять пользователей к покупкам за пределами App Store. Компания всё ещё обжалует это решение.В будущем, если ситуация не решится в пользу Apple, компания может вообще отказаться от выпуска некоторых гаджетов на европейских рынках.