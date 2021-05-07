





Бытует мнение, что твердотельные накопители гораздо менее надежны, чем HDD — дескать, ячейки в SSD живут всего несколько тысяч перезаписываний, поэтому быстро выходят из строя и такой диск отправляется в утиль. А вот некоторые жесткие диски без проблем работают годами и даже десятилетиями.В общем и целом, этот миф еще имел смысл на заре существования SSD, однако сейчас это и близко не так. И в очередной раз подтвердил это поставщик услуг облачного резервного копирования и хранения данных Backblaze — он собрал статистику по своим накопителям за первый квартал 2021 года. В нее вошли 1518 SSD и 1669 HDD, так что выборку сложно назвать маленькой.В итоге статистика оказалось неутешительной для жестких дисков: они «сыпятся» в 18 раз чаще. И даже если взять все время ведения статистики — а это 8 лет, с 2013 года — HDD все еще выходили из строя в 9 раз чаще, чем твердотельные накопители. Так что статистика в очередной раз опровергает миф о ненадежности SSD, более того, отлично демонстрируют, что они становятся только все более живучими.