Долгожданная функция YouTube приходит на iPhone и Android. Как включить?



Компания Google начала тестирование функции просмотра видео, которая ранее была доступна только в браузере. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет о возможности ставить видеоролики в очередь. В приложении для смартфонов сейчас доступны функции «Смотреть позже» и «Добавить в плейлист» — обе они подразумевают сохранение видео в определенном списке, откуда его потом нужно удалять.



Теперь же Google начала внедрение функции «Добавить в очередь» в приложении YouTube на iOS и Android. В отличие от уже имеющихся функций, очередь является временным списком и очищается после просмотра или даже просто закрытия приложения. После выбора двух или более роликов внизу приложения появляется панель, которая позволяет менять очередность или удалять видео из списка — всё как на компьютере.



Сейчас попробовать эту возможность могут только Premium-подписчики. Чтобы её включить, нажмите на свою аватарку, перейдите в «Настройки» и выберите пункт «Попробовать новые функции». После активации может потребоваться несколько минут, чтобы приложение подгрузило необходимые файлы.

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