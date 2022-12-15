YouTube iPhone Android

Долгожданная функция YouTube приходит на iPhone и Android. Как включить?

Олег

YouTube


Компания Google начала тестирование функции просмотра видео, которая ранее была доступна только в браузере. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о возможности ставить видеоролики в очередь. В приложении для смартфонов сейчас доступны функции «Смотреть позже» и «Добавить в плейлист» — обе они подразумевают сохранение видео в определенном списке, откуда его потом нужно удалять.

Теперь же Google начала внедрение функции «Добавить в очередь» в приложении YouTube на iOS и Android. В отличие от уже имеющихся функций, очередь является временным списком и очищается после просмотра или даже просто закрытия приложения. После выбора двух или более роликов внизу приложения появляется панель, которая позволяет менять очередность или удалять видео из списка — всё как на компьютере.

Сейчас попробовать эту возможность могут только Premium-подписчики. Чтобы её включить, нажмите на свою аватарку, перейдите в «Настройки» и выберите пункт «Попробовать новые функции». После активации может потребоваться несколько минут, чтобы приложение подгрузило необходимые файлы. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

kardigan
+2927
kardigan
Как включить. И быть увереным, что всё пройдёт без глюков, как в это было в apple tv
2 часа назад в 09:28
#
tellurian
+4813
tellurian
Лучше бы сделали возможность слушать свернув приложение. Очень жду.
Платить не буду принципиально.
33 минуты назад
#
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