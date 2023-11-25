Долгожданная замена Microsoft Word вернулась на Android

Компания The Document Foundation объявила о возвращении своего офисного пакета на Android. Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, приложение LibreOffice было представлено в 2015 году, однако его удалили из Google Play Store в 2020 году из-за отсутствия обновлений. Теперь разработчики вернули утилиту в магазин, пояснив, что внесли «более двухсот изменений».
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LibreOffice Viewer умеет открывать и редактировать документы формата ODT, ODS, ODP, а также формат Microsoft Word. Инструментов для редактирования минимум, но их хватит, чтобы внести правки в документ или исправить опечатки. Самое главное — всё это работает абсолютно бесплатно.
Скачать LibreOffice для Android снова можно из Google Play Store.
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