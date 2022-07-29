iOS 16 iPhone 14 Pro Утечки

Долгожданное нововведение в iPhone 14 Pro наконец подтверждено

Олег

iPhone 14 Pro


Свежая iOS 16 beta 4 подтвердила наличие долгожданной функции в будущем iPhone 14 Pro. Об этом сообщает 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о функции Always-on-Display. Судя по всему, она наконец появится в Pro-версиях будущей линейки iPhone 14.

Разработчики исследовали несколько новых обоев iOS 16 в последней бета-версии прошивки и обнаружили, что Apple подготовила их к отображению в режиме Always-on-Display. Любопытно, что реализовано это совсем не так, как у других брендов — пользователь будет видеть не только минималистичные часы, дату и пиктограммы уведомлений, но и другие элементы, и даже сами обои. 



На видео демонстрируется режим обоев, который найден в коде iOS 16 beta 4. Разработчики считают, что обои переходят в специальную «спящую» версию — то есть, в режим Always-on-Display.

Источник считает, что новую функцию получат только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее мы рассказывали, что лишь Pro-модели оснастят свежим чипом Apple A16, а iPhone 14 и iPhone 14 Max получат прошлогодний A15. Возможно, именно эта разница имеет значение для Always-on в том виде, в котором его задумала Apple.

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Где и как контролировать подписки на iPhone? Два совета, чтобы не заплатить лишнего
Названы объемы оперативной памяти у всех моделей iPhone 14. Неожиданное решение!
Появился смартфон, максимально стыдно копирующий iPhone. Угадайте, как его назвали

Рекомендации

Рекомендации

9 новых обоев для ваших гаджетов
Google закрывает популярное приложение
Xiaomi отказалась обновлять ПО для трех хитовых смартфонов
«Сбербанк» отключат от SWIFT. Что это значит для клиентов?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4033
Mers
Вылетает приложение при запуске видео.
Сегодня в 10:08
#
s_medik
+2925
s_medik Mers
Тоже такое было, помогает переустановка приложения🤷🏻‍♂️
Сегодня в 10:09
#
kardigan
+2633
kardigan Mers
То же самое. Здесь всё реализовано через задний проход.
Сегодня в 10:10
#
SithV
+1549
SithV
Бред какой… зачем оно вообще нужно?! Ну ладно часы, да и то в кармане от них толку мало, а при вынимании из кармана дисплей включается еще со времен айфона 6с…
Это уже какое то развлекалово, а не высокие технологии. Как в анекдоте про Брежнева и Рейгана:
- мы покрасим луну в краный
- а мы напишем Marlboro
- мы добавим «Сделано в СССР»
- а мы добавим «По лицензии ХХХ ЛТД»
На следующее утро внизу мелким шрифтом надпись «Минздав СССР предупреждает. Курение опасно для здоровья.»
Сегодня в 13:07
#
+160
iroccka
ну не знаю для кого это "долгожданное нововведение", когда покупал часы  6series, думал что это крутая штука, по факту Always on display нужен только для того чтобы показать окружающим какой у тебя циферблат.... на часы смотришь раз в час или реже, остальное время дисплей работает не для владельца, чтобы посмотреть время или уведомление достаточно функции активации дисплея при поднятии запястья.
2 часа назад в 15:57
#