Долгожданное нововведение в iPhone 14 Pro наконец подтверждено

Свежая iOS 16 beta 4 подтвердила наличие долгожданной функции в будущем iPhone 14 Pro. Об этом сообщает 9to5Mac.
Согласно источнику, речь идет о функции Always-on-Display. Судя по всему, она наконец появится в Pro-версиях будущей линейки iPhone 14.
Разработчики исследовали несколько новых обоев iOS 16 в последней бета-версии прошивки и обнаружили, что Apple подготовила их к отображению в режиме Always-on-Display. Любопытно, что реализовано это совсем не так, как у других брендов — пользователь будет видеть не только минималистичные часы, дату и пиктограммы уведомлений, но и другие элементы, и даже сами обои.
На видео демонстрируется режим обоев, который найден в коде iOS 16 beta 4. Разработчики считают, что обои переходят в специальную «спящую» версию — то есть, в режим Always-on-Display.
Источник считает, что новую функцию получат только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее мы рассказывали, что лишь Pro-модели оснастят свежим чипом Apple A16, а iPhone 14 и iPhone 14 Max получат прошлогодний A15. Возможно, именно эта разница имеет значение для Always-on в том виде, в котором его задумала Apple.