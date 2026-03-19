Доллар и евро летят резко вверх. Готовимся к повышению цен?

19 марта на валютных торгах курс доллар преодолел отметку в 85 рублей, а евро поднялся выше 98 рублей. В пике, который пришёлся на полдень, американская валюта торговалась на уровне 87,44 рубля, что на 4,25% выше предыдущего закрытия. Евро в течение дня поднимался выше 100 рублей, обновив максимумы с октября 2025 года.

Основное давление на курс рубля продолжают оказывать сразу несколько факторов. Главный из них — приостановка Минфином операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила на весь март 2026 года. Ведомство приняло такое решение в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, что сократило предложение валюты на рынке примерно в 3,5 раза — с 16,5 до 4,6 млрд рублей в день.Дополнительным фактором ослабления рубля стали ожидания рынка относительно заседания Центрального банка по ключевой ставке, которое должно состояться 20 марта. Эксперты прогнозируют, что регулятор может продолжить смягчение денежно-кредитной политики и снизить ставку ещё на 0,5–1 процентного пункта после февральского сокращения до 15,5%. Снижение ставки уменьшает привлекательность рублёвых активов и подталкивает инвесторов к переходу в иностранную валюту.Ситуация усугубляется высокими ставками по юаню на российском денежном рынке, которые во вторник превысили 14% годовых впервые с ноября 2024 года. Это создаёт дополнительный дисбаланс, поскольку курс основных валют на Московской бирже рассчитывается через кросс-курс юаня. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих условий пара CNY/RUB может закрепиться выше уровня 12 рублей, что автоматически потянет за собой доллар и евро.Ослабление рубля неизбежно приведёт к росту потребительских цен, однако скорость этого процесса будет различаться в зависимости от каналов продаж. В наибольшей степени подорожание затронет электронику, бытовую технику, одежду и обувь, а также другие категории с высокой долей импортной составляющей.Быстрее всего на изменение курса реагируют маркетплейсы и малый онлайн-ритейл, где цены пересматриваются практически в реальном времени через автоматические алгоритмы, привязанные к курсам валют и стоимости закупки. Крупные розничные сети и федеральные ритейлеры смогут несколько дольше удерживать цены благодаря механизмам хеджирования валютных рисков и долгосрочным контрактам с поставщиками, которые фиксируют стоимость товаров на определённый период. Отложенный эффект обычно проявляется в течение одного-двух месяцев, когда запасы товаров, закупленных по более низкому курсу, распроданы, а новые поставки идут уже по изменившейся цене.