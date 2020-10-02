В последние месяцы рубль стремительно ослабевает, доллар и евро растут, а за ними и цены в магазинах. Но это не значит, что всё становится дороже, напротив — некоторые продавцы находят способы предлагать те же самые продукты по ещё более выгодным для покупателей ценам.
Удивительно, но зарубежный интернет-магазин BOBkeys, торгующий лицензионными ключами Microsoft, снизил цены, а также предложил российским покупателям новые лоты — ключи для активации Windows 10 или Office на двух компьютерах. Это гораздо дешевле, чем покупать по одному ключу для каждого ПК. Дополнительную скидку 25% можно получить по эксклюзивному промокоду ig25.
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro:
12 € / 1022 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro на 2 ПК:
19 € / 1704 рубля — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 Home:
11 € / 1050 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Windows 10 LTSC 2019:
12 € / 1048 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Стоимость одного лицензионного ключа Windows 10 Pro на распродаже BOBkeys составляет 1022 рубля, а ключи для двух ПК можно приобрести за 1704 рубля — получается всего по 852 рубля за ключ.
То же самое относится к пакету программ Office 2019 Pro Plus: один ключ стоит 3039 рублей, а два ключа незначительно дороже одного — 3550 рублей за оба (по 1775 рублей за каждый). Выгода такого приобретения очевидна.
Подлинная пожизненная активация Office 2019 Pro Plus:
34 € / 3039 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Подлинная пожизненная активация Office 2019 Pro Plus на 2 ПК:
40 € / 3550 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Microsoft Office Home & Student 2019:
28 € / 2476 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Microsoft 365 Account Global на одно устройство:
15 € / 1369 рублей — скидка 25% с купоном ig25
BOBkeys также продаёт подлинные лицензии серверных версий Windows 10. Обычно ключи для активации таких продуктов стоят намного дороже, но на этой распродаже их можно приобрести очень выгодно.
Windows Server 19 Standard:
13 € / 1165 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Windows Server 19 Essentials:
14 € / 1225 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Windows Server 19 Datacenter:
14 € / 1237 рублей — скидка 25% с купоном ig25
Процесс покупки на сайте BOBkeys максимально простой. Перейдите по ссылке к интересующему вас продукту (например, лицензии Windows 10 Pro для двух ПК) Зарегистрируйтесь на сайте с использованием электронной почты или залогиньтесь с аккаунтом Google или Facebook.
Ннажмите «Купить сейчас» на странице товара и примените промокод ig25 для получения скидки. Вы увидите, что цена стала ниже на 25% (в данном случае скидка составила 568 рублей).
Нажмите «Отправить заказ», выберите способ оплаты (например, банковской картой или платёжной системой) и нажмите «Оплатить сейчас».
После оформления покупки лицензионный ключ будет отправлен на вашу электронную почту, а также сохранится в личном кабинете на сайте BOBkeys. Используйте его для активации установленного на компьютере продукта.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com. Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.
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