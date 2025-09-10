Доллар резко подорожал. Время закупаться электроникой, пока цены не поползли вверх

Александр

Курс доллара по отношению к рублю на межбанковской бирже стремительно увеличивается. За несколько последних дней американская валюта подорожала с 81 до 85 рублей.



Из-за роста доллара в России могут увеличиться цены на товары, которые закупаются за иностранную валюту и ввозятся из-за рубежа. Крупные торговые сети реагируют на изменения курса очень медленно, поскольку рассчитываются с поставщиками с задержкой в несколько месяцев. Гораздо динамичнее ценообразование на маркетплейсах, где каждый продавец сам решает, сколько стоит его товар, и может в реальном времени регулировать все ценники.

Этим летом курс доллара был относительно низкий, поэтому многие товары в сравнении с весной заметно подешевели, в том числе электроника (смартфоны, ноутбуки, наушники и прочее). Очевидно, что в ближайшие дни и недели цены снова поползут вверх, а пока этого не произошло, самое время купить то, что вы давно планировали, но откладывали на лучшие времена.

