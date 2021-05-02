





Ни для кого не секрет, что графические интерфейсы победили — для большинства пользователей командная строка или терминал остались где-то в 90-ых. Это и не удивительно: большую часть действий с современными системами можно произвести при помощи обычной мыши или даже пальца, нажимая на красивые меню в настройках.Однако это не значит, что командная строка в Windows 10 нужна только бородатым админам и не менее бородатым программистам — в ней хватает возможностей, которые могут пригодиться и обычному пользователю. О них мы сегодня и поговорим, причем применительно к PowerShell — более продвинутой (или наоборот, урезанной, тут для кого как) версии командной строки от Microsoft.Почему? Да потому что в последних версиях Windows 10 он используется по умолчанию, хотя стандартный CMD, конечно, из системы никто не удалял. Да и выглядит PowerShell свежее, поэтому сегодня воспользуемся им. При этом все нижеперечисленные команды будут работать и в командной строке на радость олдфагам.Ну и перед тем, как мы перейдем непосредственно к командам, короткий гайд по запуску PowerShell. Для этого нужно всего лишь нажать правой кнопкой мыши по кнопке Пуск и выбрать соответствующую опцию (лучше с правами администратора):Эти команды можно назвать «столпами», если вам нужно разобраться с вашим интернет-соединением. Пожалуй, первая команда и так понятна — она показывает пинг, или задержку, до интересующего вас IP-адреса или странички в интернете:Разумеется, у нее есть и дополнительные параметры — для вывода их полного списка достаточно после слова ping дописать /? (кстати, это работает со всеми командами, выводя короткую справку). Например, ping с параметром -n 10 будет измерять задержку 10 раз:Команда tracert уже сложнее — она показывает весь путь, по которому приходится проходить запросу от вашего ПК до определенного ресурса в интернете:Это помогает понять, по какой причине не грузится ресурс: например, если «обрыв» происходит при переходе между серверами провайдера, то можно с ним связаться и уточнить в чем дело.Ну и pathping — это уже тяжелая артиллерия: показывается не только трассировка пути и пинг, но и количество потерянных пакетов. Последнее потребует ожидания в 250 секунд для сбора статистики:Такая команда будет полезна, если у вас постоянно скачет пинг в игре или плохо воспроизводятся онлайн-видео: после этой команды будет сразу понятно, где именно проблема.Полезная консольная утилита для тех, кто часто работает с накопителями, особенно на разных системах и с низкоуровневым доступом. Например, после использования флешки как установочного диска на ней временами остаются разделы, которые проводник не видит, а Управление дисками видит, но удалить не может.Аналогичная проблема появляется, когда вы устанавливаете диск с Windows из другого ПК как дополнительный: Управление дисками будет видеть системные разделы, но удалить их не даст, а их наличие на накопителе может мешать при загрузке системы с основного диска, да и просто отнимать часть полезного места:Справиться с этой проблемой (да и вообще c большинством проблем при работе с накопителями) поможет консольная утилита diskpart. Например, для удаления «неудаляемого» системного раздела понадобится выбрать нужный диск (select disk X), выбрать нужный раздел на нем (list partition для вывода всех разделов и select partition X для выбора нужного), после чего его можно легко удалить командой delete partition override:И это далеко не единственная возможность этой мощной утилиты, которая может ощутимо больше, чем графическое Управление дисками. Для вывода всех поддерживаемых команд опять же стоит воспользоваться волшебной справкой /?.Из-за отключения света Windows 10 стала работать нестабильно или медленно? А может это случилось после очередного обновления системы? Прежде чем лезть в Google или Журнал событий Windows, стоит выполнить дуэт команд.Для начала — sfc /scannow. Эта команда проверяет на повреждения системные файлы и, если может, пытается их заменить копиями из хранилища. Если после работы этой команды ошибок нет — значит, корень вашей проблемы глубже. Если есть — используем DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Эта команда позволяет заменить поврежденные компоненты Windows оригинальными версиями, в том числе и из интернета.После прохождения этой команды стоит перезагрузиться и вновь попробовать sfc /scannow. Если ошибок не будет — попробуйте проверить, как работает система: есть далеко не нулевой шанс, проблема с нестабильностью ушла. Если же ошибки вновь есть — или у вас проблема с накопителем, или же дело серьезное и парой команд тут не обойтись.Еще одна мощная консольная утилита, которая даст вам полный отчет об энергопотреблении системы с возможностью тонкой настройки. Параметров у нее очень много, увидеть все можно с помощью /?, я же разберу некоторые основные и полезные.Например, команда powercfg /a покажет, какие состояния ждущего режима поддерживает ваш компьютер или ноутбук:Команда powercfg /energy создаст полный отчет об энергопотреблении ПК, с различными советами, рекомендациями и предупреждениями:Команда powercfg /batteryreport создаст аналогичный отчет об аккумуляторе с указанием текущей и максимальной емкости, графиками использования и так далее:Разумеется, выше я привел лишь малое количество возможностей PowerShell, в основном те команды, которыми достаточно активно пользуюсь сам. В полном списке команд их больше сотни, начиная от банального открытия определенных системных программ и заканчивая возможностью считать хэш-функции файлов. Так что если вы не можете что-то сделать через графический интерфейс — не стоит сразу искать программу для этого. Возможно, нужный вам функционал все-таки есть в системе — просто в консольном виде.