Долой пароли: авторизация в Яндекс ID стала значительно проще

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Теперь входить на сервисы Яндекса и внешние сайты можно по отпечатку пальца или по лицу.Новый беспарольный способ входа стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn. Это безопасно, поскольку система не позволяет воспроизвести ключ со стороннего устройства, подделать изображение лица или отпечаток. Яндекс ID не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются.Для подтверждения доступа к аккаунту можно использовать не только смартфоны, но и другие устройства — например, умные часы или USB-ключи Yubikey для ПК. Для подключения новой функции необходимо войти в личный кабинет ID и создать ключ для конкретного девайса в разделе Вход по лицу или отпечатку. Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах.В Яндекс ID доступны и другие беспарольные способы входа — по одноразовому коду из приложения Яндекс Ключ, по QR и с помощью выбора картинки.