Дома россиян становятся умнее

Артем


Количество устройств умного дома, подключенных к сети МегаФона, увеличилось более чем в два раза за последние три года. Россияне проявляют интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья — это подтверждает и устойчивый спрос на умные гаджеты, и динамика потребления трафика. 

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Подключение умных устройств к сети оператора по сим-карте за 10 месяцев текущего года увеличилось на 23% относительно показателей 2023 года, а суммарный рост трафика за последние два года составил 126%. Растет и объём трафика, потребляемый одним устройством. Годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг 8 Гбайт и продолжает расти. Такая динамика объясняется ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объем данных.

В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику разных производителей, передающую данные по разным каналам. Ещё одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие устройства, стали умные колонки. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84%. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

С точки зрения распределения трафика 50% от всего количества занимают устройства, потребляющие в месяц до 1 Мбайт. Чаще всего они работают по механике получения входящего запроса (вызова или СМС), а не мобильного интернета, к ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Еще 38% умных устройств потребляют до 50 Мбайт, свыше этого потребляет менее 12% техники.

Среди владельцев умных домов преобладают люди в возрастной категории 35–44 года — это 45% от общего числа. Чаще умными устройствами управляют мужчины — 63% абонентов.

«Мы прогнозируем, что спрос на устройства умного дома будет расти, как и потребность в обеспечении стабильной и бесперебойной связи для них. МегаФон предлагает клиентам несколько решений для выгодного подключения устройств к сети. Первое — это специализированные тарифные планы с фиксированной платой. Минимальный тариф для устройств с небольшим потреблением предполагает 2 Гбайт, 100 минут и 100 СМС в месяц за 150 рублей. Второе — сделать умное устройство не только частью дома, но и частью МегаСемьи: таким образом, оно будет расходовать трафик из пакета организатора», — говорит директор департамента по продуктам B2C Андрей Егоров.
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Комментарии

Yuri Konst
+1
Yuri Konst
А сами россияне становятся глупее(
Сегодня в 12:10
#
+962
Paspartu Yuri Konst
Но это никак не связано.
Тупой в умном доме не разберется.
час назад в 14:08
#
kardigan
+3784
kardigan
Без электричества , или провалов интернета умный дом становится ничем. Бесит, когда ночью выключат электричества и позже при включении часа в три эдак ночи, ты оказываешься в бешеном зоопарке из цветов всех мастей…
Сегодня в 12:23
#
tellurian
+2057
tellurian kardigan
Ставить дома хороший ипб нужно. И обслуживать его.
Сегодня в 12:52
#
+962
Paspartu kardigan
Без электричества и тупой дом из себя ничего не представляет.
Уже почти любая система работает без интернета, если хоть немного продумать умный дом.

А по второй части: в нормальных устройствах есть настройка памяти состояния. Можно настроить, чтобы свет был выкл, при появлении электричества.
час назад в 14:07
#

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