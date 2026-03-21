Домашний интернет начнут фильтровать. В Москве внедряют «белые списки» для проводной сети (Обновлено)

Фархад


Московские провайдеры срочно готовятся к внедрению «белых списков» для домашнего интернета, пишет Mash. Речь идёт о механизме, который уже используется в мобильных сетях: даже при ограничениях или сбоях доступ сохраняется к определённым сайтам и сервисам.

По данным источников, задача уже поставлена большинству операторов. Суть простая — если возникают проблемы с интернетом, пользователь всё равно сможет открыть базовые сервисы: банки, такси, доставки и другие критически важные приложения. Фактически интернет не пропадает полностью, а переходит в ограниченный режим.

С практической точки зрения это выглядит удобно. В критической ситуации остаётся доступ к самым нужным вещам — оплате, заказам, навигации. Но есть и обратная сторона. Чтобы такая система работала постоянно, провайдерам придётся фильтровать трафик в режиме 24/7. Это создаёт дополнительную нагрузку на сеть, а значит, может привести к снижению общей скорости домашнего интернета.

Обновлено: источник, близкий к Минцифры, назвал информацию о «белых списках» на домашнем интернете абсолютной ложью в комментарии корреспонденту Осторожно Media.

Обновлено 2: «Ростелеком» официально опроверг информацию о введении «белых списков» на домашнем интернете.

Обновлено 3: Минцифры официально прокомментировало информацию:

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам. 

Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России. 
Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет. 

Доступ к домашнему интернету в России остаётся безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры».
-2
Источник:
Mash
Комментарии

+57
🆎
Реально "государство" походу хочет чтобы все свалили из России. сначала приучат потом мучают идиоты 😡
Сегодня в 15:03
Артём Болотов
+87
Артём Болотов
А что за критическая ситуация возможна?
Сегодня в 15:13
YABLOKOFON
+466
YABLOKOFON
Продолжаем терпеть все же для безопасности от дронов(да да на ровне с боевыми голубями и комарами дроны теперь тащат витуюпару? Да 15 рублевые и ватананы? Если реально введут (а они это сделают точно по другому ни как) удачи операторам не разорится я лично перестану платить за этот проводной интернет чтобы смотреть помои из вк. Ну и да умрёт буквально вся техника
час назад в 17:39
