Домашний интернет подорожает на 30% (обновлено)

Стоимость домашнего интернета в России может вырасти почти на треть в случае принятия новых требований к провайдерам, предложенных Минцифры. Об этом предупредил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru» . По его словам, дополнительные финансовые затраты операторов в конечном счёте будут переложены на плечи абонентов. Рост цен, по оценкам эксперта, может составить до 30%.

«Сегодня в интернете разошлось сообщение о том, что цены на услуги проводного интернет-доступа вырастут на 30%. Его распространяют от моего имени, и должен подчеркнуть, что подобной информации не давал ни я, ни мое агентство. ИАА TelecomDaily, действительно, ежегодно проводит исследование и опрашивает до ста топ-менеджеров, представляющих российских операторов связи. Мы выясняем их ожидания в том числе касательно тарифообразования».

Минцифры обсуждает комплекс мер по ужесточению лицензирования, включающий введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 до 50 млн рублей. Также предлагается установить для компаний связи минимальный уставной капитал от 5 до 100 млн рублей и не выдавать лицензии индивидуальным предпринимателям. Дополнительным требованием станет подключение к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) до начала оказания услуг. При этом лицензии на связь и так являются платными, а операторы уже давно обязаны подключаться к СОРМ.Особенно сильно новые правила могут ударить по небольшим провайдерам, которые составляют основу рынка. Президент Ассоциации малых операторов связи России Дмитрий Галушко в интервью «Осторожно Media» спрогнозировал, что из более чем 4000 работающих операторов в стране может остаться всего 30. По его мнению, главенствующую позицию займут крупные сотовые операторы, а мелким компаниям придётся либо объединяться, либо продавать бизнес лидерам рынка.Эксперты предупреждают о негативных последствиях такой консолидации. Дмитрий Галушко отметил, что сокращение числа независимых операторов приведёт к увольнению примерно 250 тысяч человек и ударит по технологической экосистеме ситраны. Уменьшится количество заказов на оборудование, сократятся инвестиции в отрасль и рабочие места у смежников. Кроме того, абоненты могут столкнуться не только с ростом цен, но и с ухудшением качества связи и обслуживания в удалённых регионах, где крупным игрокам невыгодно работать.Представители отрасли указывают, что действующие лицензионные требования уже обязывают операторов выполнять все необходимые нормы, включая подключение к СОРМ. В Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) назвали несостоятельными обвинения Минцифры в том, что негосударственные операторы игнорируют требования по СОРМ и ТСПУ. По их словам, ФСБ регулярно накладывает штрафы на недобросовестных игроков, в том числе и на дочерние компании крупных операторов.Сами операторы не готовы однозначно говорить о грядущем росте тарифов. В пресс-службе «ЭР-Телекома» заявили, что не видят оснований для подорожания, но не исключают, что на фоне роста ключевой ставки и ослабления рубля в отрасли возникнет ценовая турбулентность. В компании «NetByNet» (входит в «МегаФон») также сообщили, что не планируют повышать цены в ближайшее время. Однако в «Вымпелкоме» допустили, что стоимость услуг связи может вырасти в случае ужесточения законодательства.генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков опроверг эти слова: