Президент США заявил, что готов заблокировать социальную сеть TikTok. О блокировке может быть объявлено уже сегодня, 1 августа.
По словам Трампа, запрет TikTok на территории США может быть оформлен исполнительным указом или использованием чрезвычайных экономических полномочий. Он также дал понять, что не поддержиает приобретение американского бизнеса TikTok какой-либо организацией, зарегистрированной в США. По слухам, покупкой этого сервиса интересуется Microsoft.
Reuters отмечает, что пока неясно, есть ли у Трампа полномочия запретить TikTok в США. Также неизвестно, когда начнёт действовать такой запрет в случае его принятия, и каким образом его можно оспорить.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и оценивается в 50 миллиардов долларов при годовой выручке в 1 миллиард долларов. Американские власти опасаются, что этот сервис может шпионить за американцами в пользу правительства Китая. Американским военным запрещено использовать TikTok.
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В Иране запрещён Instagram и Telegram.
США хотят запретить TikTok.
Что-то наши запаздывают с запретом всех сервисов. Хотя вроде в прошлом году уже подготовили перечень российских аналогов. Ждём.
(с) Трамп