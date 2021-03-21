Бывший президент США Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть в ближайшие месяцы. Об этом рассказал старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью Fox News. 



По его словам, это перевернет игру на рынке соцсетей. Люди будут следить за экс-президентом и поэтому пойдут на новую платформу. При этом, его не заблокируют, как это возможно на других платформах. Подробности о запуске новой соцсети Миллер не сообщил. 

Трамп вернется в соцсети в ближайшие два-три месяца, говорит Миллер. Сейчас он занят важными встречами. 

Трампа заблокировали на большинстве платформ, включая Facebook, Twitter и YouTube. Это произошло после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Ранее его посты помечались как информация сомнительного содержания. 


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