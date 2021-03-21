.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz — #MediaBuzz (@MediaBuzzFNC) March 21, 2021

Бывший президент США Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть в ближайшие месяцы. Об этом рассказал старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью Fox News.По его словам, это перевернет игру на рынке соцсетей. Люди будут следить за экс-президентом и поэтому пойдут на новую платформу. При этом, его не заблокируют, как это возможно на других платформах. Подробности о запуске новой соцсети Миллер не сообщил.Трамп вернется в соцсети в ближайшие два-три месяца, говорит Миллер. Сейчас он занят важными встречами.Трампа заблокировали на большинстве платформ, включая Facebook, Twitter и YouTube. Это произошло после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Ранее его посты помечались как информация сомнительного содержания.