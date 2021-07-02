



45-й президент США Дональд Трамп запустил соцеть Gettr. Её декларируемая миссия — «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».



Соцсетью руководит бывший представитель Трампа Джейсон Миллер. Gettr выглядит и работает в точности как Twitter. Сам Трамп уже зарегистрировался там и начал активно общаться со своими сторонниками (ведь других площадок для общения у него не осталось).







Трамп забанен во всех популярных соцсетях, где он публиковал посты. Его заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube — это произошло из-за беспорядков в Капитолии, которые устроили сторонники Трампа после недавних выборов президента. Они считали, что выборы прошли с нарушениями, а Трамп через соцсети провоцировал их на незаконные действия.



Соцсеть Gettr доступна в вебе, а также на Android и iOS.



Уточнение:



Аккаунт OfficialDJT забанен. Вряд ли Трампа забанили в своей собственной соцсети, скорее это был фейк, а официального аккаунта в Gettr у экс-президента США пока нет.











