Microsoft объявила, что DOOM Eternal отправляется в сервис игр по подписке — Game Pass. Продолжение перезапуска 2016 года будет доступно пользователям на консолях с 1 октября. Позднее игра выйдет в Game Pass для ПК.Это первая игра, поступившая в Xbox Game Pass от владельцев Bethesda — ZeniMax Media, которую Microsoft приобрела ранее на этой неделе. Помимо DOOM и разработчиков id Software в каталоге компании есть целый ряд знаменитых франшиз и мощных проектов, среди которых Fallout, The Elder Scrolls, Prey и другие.Теперь, когда Microsoft владеет всеми этими тайтлами, вполне логично, что они начнут появляться в Game Pass. Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил это в своем блоге, сообщив, что компания добавит культовые франшизы Bethesda в Xbox Game Pass для консолей и ПК. Microsoft также подтвердила , что все будущие игры Bethesda будут выходить в Game Pass в день релиза.DOOM Eternal также получит свое первое дополнение — The Ancient Gods Part One, которое выйдет 20 октября. Пока неясно, будет ли Microsoft включать DLC в Game Pass.