





Энтузиасты продолжают соревноваться в запуске DOOM на различных устройствах. Недавно мы рассказывали о блогере, которому удалось запустить оригинальную игру на калькуляторе запитанным от картофеля. Пользователь Instagram с ником vapingwithtwisted420 решил продвинуться чуть дальше, запустив современную версию игры на экране холодильника Samsung.На этот раз блогер запустил DOOM Eternal, который вышел весной этого года, на дверце холодильника. Сделать это удалось благодаря интерфейсу, работающему на модифицированной версии Android.Автор ролика установил на свой «умный» холодильник приложение для стриминга игр xCloud от Microsoft, запустив с его помощью актуальную версию игры из каталога сервиса. Он также смог подключить свой беспроводной геймпад, чтобы поиграть в DOOM Eternal.