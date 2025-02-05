DOOM запустили на адаптере Apple

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Ютубер Nyan Satan принял участие в негласном челлендже «запусти DOOM на». Как правило, культовый шутер «портируют» на все, что имеет дисплей. Например, цифровое пианино, тесты на беременность или игрушки для взрослых. Однако энтузиаст решил проверить на совместимость с игрой адаптер Apple Lightning to HDMI.Фишка в том, что в проводке есть собственный процессор и прошивка на основе iOS. Сам Lightning не способен передавать видео с пропускной способностью HDMI. Поэтому сигнал сжимается на входе, а затем процессор внутри переходника «распаковывает» его для вывода по HDMI.Поскольку прошивка адаптера закрыта, ютуберу пришлось получить к ней доступ. Подробности «взлома» он решил не разглашать.В итоге DOOM исправно работает Apple Lightning to HDMI, хоть и заметны редкие притормаживания.