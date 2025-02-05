DOOM запустили на адаптере Apple

Создание необычного порта остается в секрете.
Фишка в том, что в проводке есть собственный процессор и прошивка на основе iOS. Сам Lightning не способен передавать видео с пропускной способностью HDMI. Поэтому сигнал сжимается на входе, а затем процессор внутри переходника «распаковывает» его для вывода по HDMI.
Поскольку прошивка адаптера закрыта, ютуберу пришлось получить к ней доступ. Подробности «взлома» он решил не разглашать.
В итоге DOOM исправно работает Apple Lightning to HDMI, хоть и заметны редкие притормаживания.
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