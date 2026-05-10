Допросились? macOS 27 получит редизайн

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией, что Apple готовит небольшой редизайн для следующей версии macOS. Оно будет сосредоточено на доработке языка дизайна Liquid Glass, и устранит некоторые шероховатости, замеченные в пользовательском интерфейсе macOS Tahoe.

Судя по всему, пользователям предоставят больше возможностей для настройки прозрачности и теней по всей системе, что должно устранить некоторые нарекания по поводу плохого контраста при использовании приложений в Tahoe. По словам Гурмана, именно в macOS 27 мы увидим «жидкое стекло» на Mac именно в том виде, в котором его изначально задумывала команда дизайнеров.Если вам в целом не нравится концепция «жидкого стекла», вам, вероятно, всё равно не понравится macOS 27. Но если у вас есть конкретные трудности с читаемостью на Mac, например, с прозрачностью боковых панелей, macOS 27 решит эти проблемы.Помимо изменений в дизайне, Apple также «очистит код» macOS 27 от мусора, что повысит надежность и улучшит эффективность программного обеспечения. Вероятно, пользователи после обновления получат повышение производительности и увеличение времени автономной работы, что мы уже видели в iOS 12.Тем не менее главным нововведением macOS 27 и iOS 27 станет обновлённая Siri с функцией чат-бота на базе Google Gemini.Официальный анонс новых операционных систем Apple состоится на Всемирной конференции разработчиков WWDC уже 8 июня.