Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Допросились? macOS 27 получит редизайн

Фархад


Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией, что Apple готовит небольшой редизайн для следующей версии macOS. Оно будет сосредоточено на доработке языка дизайна Liquid Glass, и устранит некоторые шероховатости, замеченные в пользовательском интерфейсе macOS Tahoe.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Судя по всему, пользователям предоставят больше возможностей для настройки прозрачности и теней по всей системе, что должно устранить некоторые нарекания по поводу плохого контраста при использовании приложений в Tahoe. По словам Гурмана, именно в macOS 27 мы увидим «жидкое стекло» на Mac именно в том виде, в котором его изначально задумывала команда дизайнеров.

Если вам в целом не нравится концепция «жидкого стекла», вам, вероятно, всё равно не понравится macOS 27. Но если у вас есть конкретные трудности с читаемостью на Mac, например, с прозрачностью боковых панелей, macOS 27 решит эти проблемы.

Помимо изменений в дизайне, Apple также «очистит код» macOS 27 от мусора, что повысит надежность и улучшит эффективность программного обеспечения. Вероятно, пользователи после обновления получат повышение производительности и увеличение времени автономной работы, что мы уже видели в iOS 12.

Тем не менее главным нововведением macOS 27 и iOS 27 станет обновлённая Siri с функцией чат-бота на базе Google Gemini.

Официальный анонс новых операционных систем Apple состоится на Всемирной конференции разработчиков WWDC уже 8 июня.
5
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Смогли договориться? Теперь Intel будет выпускать чипы для Mac и iPad
Чем удивят Apple Watch Series 12 и Ultra 4? В новых часах появится Touch ID и спутниковая связь
В вашем iPhone есть режим «антишпион». Даже новый Samsung Galaxy покупать не придётся

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

SithV
+1696
SithV
нее, остаемся на Секвое))
10 мая 2026 в 20:27
#
+260
Gabriel
Давайте посмотрим что там будет)
10 мая 2026 в 21:02
#
Adamaska
+156
Adamaska
Поддерживаю, нужно глянуть :)
Сегодня в 03:55
#

Читайте также