Дорого и точка: Тим Кук коротко и емко высказался о цене Apple Vision Pro

Олег

Кукъ


СЕО Apple Тим Кук дал интервью после проведения публичной части WWDC 2023 и свежих анонсов и релизов компании. Об этом пишет TechRadar.

Согласно источнику, среди прочего Кука спросили о ценообразовании новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Журналист спросила его, является ли по его мнению гарнитура девайсом, который сможет себе позволить «средний человек».

«Я не знаю. Я думаю, что люди будут делать разные выборы в зависимости от их текущего финансового положения», — Тим Кук. 

Это очень емкий ответ, который раскрывает отношение Apple в целом и СЕО в частности к своим клиентам. Судя по всему, компанию не особо волнует, станет ли новинка массовым продуктом.

Впоследствии Кук объяснил, что настолько продвинутое устройство просто не может стоить дешево. «Степень и глубина проектирования и инженерных разработок просто потрясают», — сказал он, после чего коротко и емко добавил, что $3499 — это «отличная цена».

Напомним, что Apple Vision Pro оснащен 12 камерами, пятю датчиками, шестью микрофонами, несколькими динамиками, двумя дисплеями и двумя производительными чипами — Silicon M2 и R1. 

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Источник:
TechRadar
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Комментарии

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Sergey2048
$3499 — это «отличная цена». Видимо для него и избранных, надотогда и презентацию делать только для избранных.
29 минут назад
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