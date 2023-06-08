Дорого и точка: Тим Кук коротко и емко высказался о цене Apple Vision Pro



СЕО Apple Тим Кук дал интервью после проведения публичной части WWDC 2023 и свежих анонсов и релизов компании. Об этом пишет TechRadar.



Согласно источнику, среди прочего Кука спросили о ценообразовании новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Журналист спросила его, является ли по его мнению гарнитура девайсом, который сможет себе позволить «средний человек».





«Я не знаю. Я думаю, что люди будут делать разные выборы в зависимости от их текущего финансового положения», — Тим Кук.



Это очень емкий ответ, который раскрывает отношение Apple в целом и СЕО в частности к своим клиентам. Судя по всему, компанию не особо волнует, станет ли новинка массовым продуктом.



Впоследствии Кук объяснил, что настолько продвинутое устройство просто не может стоить дешево. «Степень и глубина проектирования и инженерных разработок просто потрясают», — сказал он, после чего коротко и емко добавил, что $3499 — это «отличная цена».



Напомним, что Это очень емкий ответ, который раскрывает отношение Apple в целом и СЕО в частности к своим клиентам. Судя по всему, компанию не особо волнует, станет ли новинка массовым продуктом.Впоследствии Кук объяснил, что настолько продвинутое устройство просто не может стоить дешево., — сказал он, после чего коротко и емко добавил, что $3499 — этоНапомним, что Apple Vision Pro оснащен 12 камерами, пятю датчиками, шестью микрофонами, несколькими динамиками, двумя дисплеями и двумя производительными чипами — Silicon M2 и R1.