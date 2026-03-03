Дороже и мощнее: вышел MacBook Air с M5







Компания Apple обновила самый популярный ноутбук в своей линейке — MacBook Air. Новинка получила чип M5, увеличенный объём памяти в базовой конфигруации и +$100 к цене.

Базовая версия MacBook Air M5 теперь стартует с $1099 вместо $999, как было у модели на M4. Однако за эти деньги пользователь получает вдвое больше встроенной памяти — 512 ГБ вместо 256 ГБ. Объём ОЗУ остался прежним — всего 16 ГБ.Главное изменение — переход на чип M5. Новый процессор получил более быстрые ЦП и ГП, а также обновлённый нейронный движок для задач искусственного интеллекта. Впервые MacBook Air можно сконфигурировать до 4 ТБ памяти вместо прежних 2 ТБ. Также ноутбук получил Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.При этом автономность осталась прежней — до 18 часов работы без подзарядки, но в комплекте теперь идёт более мощный адаптер питания на 60 Вт вместо прежних 30 Вт. Ноутбук доступен в версиях на 13 и 15 дюймов и в четырёх цветах — небесно-голубом, чёрном, бежевом и серебристом. Корпус по-прежнему тонкий и лёгкий. Дисплей Liquid Retina, камера на 12-Мп с Center Stage, MagSafe для зарядки и порты USB-C остались без изменений.Предзаказы стартуют 4 марта, а первые поставки начнутся 11 марта.Из плюсов можно отметить, что прошлогодние MacBook Air на M4 можно купить по более адекватным ценам, но в них будет меньше памяти. А прирост производительности для большинства рядовых пользователей вообще останется незаметным.