Досадный баг в iOS 18 не даёт сохранить фотографии после редактирования







Некоторые пользователи iPhone обратили внимание на странную ошибку, которая начала появляться после обновления до iOS 18 — смартфон отказывается сохранять изображения с правками. Некоторые пользователи iPhone обратили внимание на странную ошибку, которая начала появляться после обновления до iOS 18 — смартфон отказывается сохранять изображения с правками. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При попытке сохранить обработанные картинки в приложении «Фото» появляется сообщение: «Произошла ошибка при сохранении этой фотографии. Повторите попытку позже». Увы, изменения никак сохранить не получится. Единственный способ избавиться от этого бага — закрыть приложение «Фото» без правок и запустить его заново.Я несколько раз сталкивался с таким багом на разных моделях iPhone, включая iPhone 14 и iPhone 15. При этом на одном девайсе установлена стабильная сборка iOS 18.1, а на другом — бета iOS 18.2. В основном такое поведение системы наблюдалось после перехода из «Камеры» в «Фото» и добавления фильтров.Судя по всему, Apple знает об этой проблеме и работает над её устранением.