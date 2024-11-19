Досадный баг в iOS 18 не даёт сохранить фотографии после редактирования

Фархад



Некоторые пользователи iPhone обратили внимание на странную ошибку, которая начала появляться после обновления до iOS 18 — смартфон отказывается сохранять изображения с правками.

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При попытке сохранить обработанные картинки в приложении «Фото» появляется сообщение: «Произошла ошибка при сохранении этой фотографии. Повторите попытку позже». Увы, изменения никак сохранить не получится. Единственный способ избавиться от этого бага — закрыть приложение «Фото» без правок и запустить его заново.

Я несколько раз сталкивался с таким багом на разных моделях iPhone, включая iPhone 14 и iPhone 15. При этом на одном девайсе установлена стабильная сборка iOS 18.1, а на другом — бета iOS 18.2. В основном такое поведение системы наблюдалось после перехода из «Камеры» в «Фото» и добавления фильтров.

Судя по всему, Apple знает об этой проблеме и работает над её устранением.
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Источник:
MacRumors
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