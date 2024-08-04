«Доставим всё нужное до 1 сентября!»: AliExpress запустил большую распродажу товаров для школы

Август — период больших закупок для предстоящего учебного года. В далекие 90-е и нулевые мы ходили на рынок и мерили школьные брюки на картонке под надежным прикрытием шторы. Сегодня всё изменилось: необходимые для учебы товары можно с комфортом заказать прямо из дома.
Список промо-страниц распродажи:
AliExpress обещает доставить все заказы в период распродажи до 1 сентября. А если не доставит, то подарит 500 баллов на будущие покупки.
Что для школьников?
Водонепроницаемый рюкзакЛюбой родитель знает о суперспособности ребенка превращать ранец в труху за один учебный год. Так что стоит обратить внимание на особо прочные экземпляры. Например, вот этот рюкзак продается в четырех расцветках, не пропускает воду и достаточно вместителен.
Детские наушникиА точнее, даже гарнитура — подойдет для учебы и игр, а также чтобы слушать школьный материал. Ну и по пути домой тоже надо чем-то занять уши. Бренд Tronsmart отлично зарекомендовал себя и не подведет в плане качества. А уж выглядят наушники очень привлекательно!
ПланшетМаксимально доступный девайс на базе Android подойдет ребенку, который уже нуждается в планшете, но еще не умеет бережно с ним обращаться. При ценнике менее 7 тысяч рублей Headwolf FPad 2 Tab 8 отлично справится с базовыми задачами, свежий Android 13 из коробки не доставит хлопот с совместимостью софта, а если «ушатается» — не жалко.
Что для студентов?
Рюкзак Tigernu
Здесь тоже начинаем с рюкзака. Однако у студента запросы и потребности выше, чем у школьника, и ему отлично подойдут рюкзаки Tigernu. Они минималистично выглядят, крепко сшиты из практичного водонепроницаемого текстиля и умеют расширяться на 6 см. Есть мужской и женский вариант.
Наушники Realme Buds Air 5 ProИзвестный бренд и проверенная линейка. Наушники очень стильные, стоят недорого и напичканы полезными фишками и опциями. А еще поддерживают Hi-Res — молодые люди точно оценят качество звука. Как и активный шумодав с бесконечной автономностью.
CMF Watch Pro 2Новинка этого лета со сменным безелем поможет не пропустить важный пуш от препода и однозначно привлечет внимание сокурсников между парами — а чего еще желать? Разве что яркий AMOLED-дисплей, до 2 недель автономности, защиту IP68 и встроенную навигацию. Всё это здесь будет.
Что для онлайн-обучения?
Ноутбук Xiaomi Redmi Book Pro 14 (2024)Качество дистанционного обучения и его результат напрямую зависит от техники, которая помогает в этом процессе. Стильный, тонкий и производительный ультрабук от Xiaomi прекрасно справится: у него 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Intel Ultra и 16/32 Гб оперативки. А еще в комплекте есть универсальный блок питания на 100W.
Мышь UGREENНадежный и известный бренд предлагает массу периферии для ПК и ноутбуков, в том числе отличные беспроводные мыши. Данная модель работает как через «свисток», так и по Bluetooth. Форма корпуса анатомическая, заявлены 4000DPI. Мышь доступна в практичном сером цвете и стоит недорого.
Наушники OPPO ENCO R3Какая видеосвязь без хороших наушников. Вкладыши от OPPO удобно сидят и оснащены качественными микрофонами. Они почти невесомы и не чувствуются в ушах даже после нескольких часов обучения. А в перерывах можно послушать музыку или посмотреть видос — они отлично подходят и для этого.
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