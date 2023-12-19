Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро

Александр



В преддверии новогодних каникул специалисты билайн провели проверку качества связи в московском метро. По результатам проведенных измерений не было зафиксировано ни одного обрыва связи во время движений поездов на всех 12 линиях подземки, что говорит о создании оператором непрерывного покрытия на всей территории метро.

Мобильный интернет 4G доступен во всех перегонах и платформах, эскалаторах и переходах между станциями. Средняя скорость передачи данных при движении поезда составляет 83 Мбит/с. Лидером по скорости является Некрасовская линия с показателем 146 Мбит/с. На втором месте Филевская линия с результатом в 119 Мбит/с. Замыкает тройку лидеров Большая Кольцевая линия — 117 Мбит/с. Таких скоростей более чем достаточно для работы различных сервисов — от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров.

Важно, что клиентам билайн в метро доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Непрерывный доступ к мобильной связи во время движения пассажиров в метро обеспечивают 1694 базовые станции. Ежемесячно клиенты компании скачивают более 4 петабайт контента в подземке, что сравнимо с 1,2 млн прослушанных музыкальных треков или с просмотром 226 млн развлекательных видео в социальных сетях.

Кроме этого, проект строительства непрерывной связи в московском метро силами технических специалистов билайн был отмечен национальной наградой «Премия Рунета 2023». Создатели Премии оценили успехи компании в создании надежной связи в метро для миллионов клиентов.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Для нас лучший результат — это выбор клиента пользоваться нашими услугами каждый день. Кроме скоростных параметров, важным фактором является надежность соединения, и в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в работе. Поэтому мы настроили нашу сеть в метро таким образом, чтобы по пути следования пассажиров связь не прерывалась, а видеоконтент не зависал. В будущем году мы продолжим обеспечивать связью новые станции и тоннели метрополитена, запланированные к открытию».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы в среднем на 19%
Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Google Pixel приходит самая ожидаемая фича iPhone 15 и iOS 17
Павел Дуров рассказал, как правильно пользоваться новой функцией Telegram 10.1
Первые покупатели iPhone 15 начали вставлять в порт USB-C всё подряд. Что из этого вышло?
Google порадовала владельцев смартфонов Samsung Galaxy красивым обновлением

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу