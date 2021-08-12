Apple выпустила пятые публичные бета-версии своих будущих новых операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Watch. Они доступны всем, кто зарегистрировался в «яблочной» программе бета-тестирования и установил на свое устройство специальные профиль.
К сожалению, на данный момент неизвестно, что именно добавили или исправили в Public Beta 5 для каждой из этих ОС. Скорее всего, разработчики и энтузиасты в ближайшее время найдут или заметят что-то новое или необычное. А пока любой желающий может установить себе этот апдейт, чтобы протестировать его и отправить в Apple найденные ошибки — чем больше репортов получит компания, тем скорее система будет доведена до относительного совершенства.
iOS/iPadOS 15 добавит на совместимые устройства новые функции FaceTime — совместное использование потокового контента, создание ссылки для подключения к звонку с любого устройства, размывание фона при видеозвонке на iPad Pro с M1; новый режим «Фокусирования», который позволяет создать сценарии работы и отдыха и настроить получение уведомлений, чтобы ничего не отвлекало от главного; обновленный Safari с редизайном вкладок, адресной строки и элементов управления.
Главным нововведением macOS 12 Monterey стал кардинально переработанный Safari: он получил новую панель вкладок (которая вызвала немало шума в сети), и общий редизайн. FaceTime для Mac также преобразился и получил те же функции, что и в iOS 15. Помимо этого, на Mac появится приложение «Команды» для упрощения автоматизации рутинных действий.
Что касается watchOS 8 — изменений в ней немного. В частности, Wallet позволяет теперь хранить не только карточки, но и ключи от дверей отелей, квартиры или машины. Обновилось приложение «Дом», а режим «Фокусирования» в iOS 15 синхронизируется с часами.
Релиз всех этих операционных систем ожидается в сентябре, вместе с новой линейкой iPhone 13.
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Источник:
P. S. 5 public пока работает стабильно на iph11..
А теперь Вы жалуетесь, что про паблик-бету ничего нового и статья вышла ради статьи.
Так нужно писать про беты или не нужно? Может уже договоритесь с другими комментаторами?)) а то непонятно, на сколько частей разорваться авторам))
P.S. Про заголовок — исправлено.